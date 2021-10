Elezioni, è l'ora del ballottaggio tra Mastella e Perifano A Benevento chiamati alle urne 50mila328 elettori. Ma è rebus astensionismo

E' il giorno della sfida finale tra Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano. Dopo una campagna elettorale lunga e dai toni aspri prende il via il secondo turno delle elezioni amministrative a Benevento. E' ballottaggio tra l'uscente Clemente Mastella e il candidato della coalizione Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano che corrono per conquistare la poltrona di sindaco di Benevento.

Nella prima tornata elettorale, infatti, nessuno dei candidati ha superato il 50%+1 dei voti e dunque i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 18 ottobre.

Al voto poco più di 50mila elettori (precisamente 50.328). Nel primo turno hanno scelto di esercitare il proprio diritto dovere ben 36.808 votanti portando Benevento sul podio, tra i capoluoghi di provincia in Campania, per l'affluenza più alta alle urne: hanno votato infatti il 73,14% degli aventi diritto.

Nella prima tornata Mastella, con una coalizione ampia sostenuta anche da esponenti dell'area deluchiana, ha fallito la vittoria per un soffio registrando il 49,37 per cento, mantenendosi però al di sotto dei voti della coalizione arrivata al 55,1% (così che il sindaco uscente ha già la maggioranza consiliare).

Perifano, invece, che ha potuto contare anche sull'appoggio del Partito Democratico, ha conquistato il 32,41 per cento delle preferenze.

Angelo Moretti con la civica arco ha registrato il 13,19%; Rosetta De Stasio per il centrodestra si è fermata al 5,03%.

E all'indomani dello scrutinio dei voti del primo turno nelle settantadue sezioni si sono realizzati nuovi equilibri.

Angelo Moretti ha espresso un sostegno deciso per Perifano formalizzando un apparentamento tra la coalizione Alternativa per Benevento ed Arco. E l'avvocato beneventano ha incassato pure il sostegno aperto e convinto del Movimento 5 Stelle, dichiarato dalla rappresentanza parlamentare sannita.

E nelle ultime due settimane non sono mancati scontri accesi tra i concorrenti alla fascia tricolore con accuse e offese scambiate sui social e nell'unico confronto diretta che li ha visti faccia a faccia in tv.

Fino alla conclusione delle rispettive campagne elettorali con i comizi finali. Perifano ha chiuso in piazza San Modesto, al Rione Libertà, Mastella invece al Teatro Massimo.

Non sono mancate ipotesi ed esposti per presunti brogli nel primo turno. Ma adesso lo spettro è l'astensionismo. Se il 3 e 4 ottobre scorsi Benevento è stato il capoluogo con il maggior numero di votanti per il ballottaggio il rischio è che determinanti, in un senso o in un altro, siano gli astenuti.

Ricordiamo, infine, che per facilitare l’accesso all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Anagrafe di piazzale Iannelli anche in occasione del turno di ballottaggio l’Amministrazione comunale ha chiesto e nuovamente ottenuto da Trotta Bus che i cittadini possano parcheggiare gratuitamente nel Megaparcheggio oggi e domani. Pertanto, per accedere al Megaparcheggio basterà ritirare il tagliando d’ingresso, conservarlo e poi utilizzarlo in uscita senza pagare alcun costo.