Comunali Benevento: si abbassa l'affluenza. Alle 12 è al 10,4 Al primo turno aveva votato il 13,97 per cento

Cala, ma non di molto, l'affluenza alle urne per il turno di ballottaggio a Benevento.

Se al primo turno, dove come si ricorderà erano schierate 4 coalizioni, 20 liste e un esercito di 600 candidati, alle 12 della domenica il 13,97 per cento degli aventi diritto si era recato alle urne questa volta è solo 10,4 per cento che ha deciso di andare ai seggi.

C'è tempo, come noto, fino alle 15 di domani.