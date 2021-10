Elezioni, affluenza al 32 per cento. Giù di 9 punti Il dato rilevato alle 19 della prima giornata di ballottaggio a Benevento

Sotto di nove punti, rispetto alla prima tornata, l'affluenza alle urne nel turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Benevento. Alle 19 hanno votato il 32,61 per cento degli elettori, nel primo turno era il 41,75 per cento.

Alle urne 16,414 votanti sui 50.328 elettori. I seggi, come è noto, rimarranno aperti fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15.