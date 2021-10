Ballottaggio Benevento: prima sezione scrutinata. Perifano avanti La sezione 54 di via Ciletti vede il candidato di alternativa al 56,13 per cento

E' una mera curiosità: la prima sezione scrutinata, la 54 di via Nicola Ciletti vede in vantaggio Luigi Diego Perifano.

Nella sezione già chiusa ci sono 151 voti per il candidato sindaco di Alternativa per Benevento e 118 per il sindaco uscente Clemente Mastella.

56,13 per cento per Perifano, Mastella invece al 43,87 per cento.