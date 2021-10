Ballottaggio Benevento: Mastella verso la riconferma a sindaco 61 sezioni scrutinate, il primo cittadino uscente avanti di 1000 voti

A 61 sezioni è stabilmente in vantaggio il sindaco uscente Clemente Mastella.

13084 voti contro 12010 di Perifano.

In termini percentuali siamo al 52,14 per cento contro il 47,86 per cento.

Distanza che appare ormai incolmabile