Perifano: «Il popolo ha deciso. Pronto a guidare l'opposizione» Il candidato sindaco sconfitto: «Ci siamo andati vicino: abbiamo fatto il massimo sforzo»

E Luigi Diego Perifano ha ammesso la sconfitta e dichiarato: «Abbiamo lottato fino alla fine: ci siamo andati vicino. La città ha scelto la continuità e la volontà del popolo è una volontà sovrana. Faremo opposizione sulle questioni che stanno a cuore una città.

Nel momento in cui finisce una campagna elettorale inizia quella successiva. Io aiuterò il gruppo consiliare di opposizione a crescere.

Credo che abbiamo fatto lo sforzo massimo. E' prevalsa un'idea di continuità del popolo di Benevento: le scelte del popolo vanno rispettate.

Resterò in consiglio: farò opposizione e darò un contributo per fare una forte opposizione. Questo campo ha dato prova di vitalità e di presenza in città».