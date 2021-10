Ballottaggio Benevento: dato definitivo. Mastella al 52,68 per cento La conferma a sindaco grazie a 15474 voti. Perifano si ferma al 47,32 per cento

C'è il dato definitivo a Benevento: il primo cittadino Clemente Mastella ha vinto col 52,68 per cento dei voti, in totale 15474 a suo favore.

Lo sfidante, candidato di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano, si è fermato al 47,32 per cento con 13899 voti.