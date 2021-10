Zampetti: "Mastella riscriviamo la storia del Sannio" Il commento della sezione di San Giorgio del Sannio di Noi Campania

"La sezione 'Noi Campani' di San Giorgio del Sannio, mentre plaude allo straordinario risultato della riconferma a sindaco della città di Benevento del suo leader Clemente Mastella, lo ringrazia per la forza di coesione e la spinta aggregante da lui data ad una nuova classe dirigente che scriverà la storia del nostro Sannio". Così Giovanni Zampetti commenta la rielezione alla guida del capoluogo sannita dell'ex Ministro.

"Grazie a Clemente Mastella - continua Zampetti . per aver rinvigorito il dialogo e il confronto con le nostre comunità. Grazie a Clemente Mastella per la lungimiranza avuta nello scommettere sui giovani e sulle eccellenze delle nostre comunità. E San Giorgio del Sannio, con l’assessora Giovanna Annese ne è un valido esempio. Grazie a Clemente Mastella per aver riacceso la voglia e il desiderio anche in chi pur avendo maturato esperienza e anni di militanza politica, oggi si era assopito sotto il peso delle troppe delusioni. La città di Benevento ed il Sannio tutto potranno solo beneficiare della rielezione dell’amico Clemente Mastella, importante punto di riferimento per un progetto organico di rilancio politico e socio-economico delle nostre comunità".