Mastella: «Calenda? E' spocchioso, non avrà longevità politica come me» Il sindaco: «Non capisco il perché della sua risposta»

"In queste elezioni intorno a me non c'era il Pd, non c'erano il movimento 5 stelle e la destra fascista. Non c'era nessuno. Ma io ora farò il mio movimento di centro e con me c'è molta gente disposta ad andare avanti. Calenda? Uno spocchioso, non avrà mai la mia longevità politica. Visto come si muove lui non avrà una lunga strada. Con me tutti sono i benvenuti, non capisco il perché di una risposta così spocchiosa come quella ricevuta da Calenda". Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Devo ricordare a Calenda che quando lui non era ancora in politica, con il mio Udeur il Pd ha vinto per l'ultima volta le elezioni nazionali, era il 2006. Dopo sono arrivate scorciatoie per riuscire a governare. E poi dicono a me, Mastella va di qua e di là. Ma perché la Lega non ha fatto alleanze con Pd e poi con i 5 stelle? In un'epoca di giolittismi imperanti, dove i partiti governano insieme e poi sono armati uno contro l'altro, rompono ancora le scatole a me?". Mastella è intervenuto anche sull'elezione del presidente della Repubblica: "Berlusconi al Quirinale? Glielo auguro, ma penso che, questa volta, la battaglia sarà complicata. Un nome di riserva potrebbe essere quello di Casini"