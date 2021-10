Nardella: «Il Pd deve dialogare con tutti, anche con Mastella» Il sindaco di Firenze: «Letta è un costruttore, non un distruttore»

"Letta è una persona che ha stile, è un costruttore, non è un distruttore. Sono convinto che si potranno creare condizioni per un dialogo, oggi dobbiamo rispondere a una grande responsabilità, alla quale credo che anche Mastella guardi, cioè di proporre agli italiani un'alternativa a questo fronte così estremo e radicale che dice no a tutto, no all'Europa, no a Draghi, no ai vaccini. Quindi dobbiamo aprirci a tutte le forze democratiche e liberali". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, risponde a Tagadà su La 7 a una domanda circa la possibilità che il fronte largo del centrosinistra alle Politiche possa includere anche Clemente Mastella, ospite in studio e appena rieletto sindaco di Benevento