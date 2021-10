Lega: «Buon risultato alle comunali, ora unità nel centrodestra» La direzione provinciale: «Buon lavoro di squadra, noi primi nel centrodestra»

La direzione provinciale della Lega interviene sulle ultime comunali: «La Lega di Benevento si è riunita alla presenza del coordinatore regionale On.le Valentino Grant, della vice coordinatrice provinciale Giulia Ocone, del coordinatore cittadino di Benevento Alberto Mignone, del dirigente Enti Locali Silvio Falato, del consigliere provinciale Lucio Mucciaciaro, e di altri dirigenti. La Lega valuta positivamente il risultato della lista “Prima Benevento” al comune di Benevento che ha conseguito un consigliere comunale ed è risultata

essere la prima dello schieramento di centro-destra. Nei prossimi giorni saranno nominati i responsabili cittadini dei comuni sanniti e sarà avviato il nuovo

tesseramento coinvolgendo il territorio e tutti coloro che da sempre sposano la progettualità della Lega. Un lavoro di squadra in sinergia con i consiglieri

regionali, i parlamentari, i ministri e gli europarlamentari, per fornire risposte al nostro Sannio con l’impegno di valorizzare sempre più le nostre eccellenze. La

Lega è già in campo in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, che si terrà il 18 dicembre, per riaffermare con forza i valori che sono a base del

nostro agire politico: difesa della comunità Sannita contro il trasformismo e l’opportunismo che ci hanno relegati ad essere fanalino di coda in Campania, e

negli ultimi posti nel meridione d’Italia. La battaglia per il riscatto del Sannio non può che passare per il contrasto al consociativismo politico che ha

depauperato le nostre terre per il soddisfacimento di interessi meramente personali. La Lega auspica che in vista del prossimo appuntamento elettorale il

centrodestra possa presentarsi unito, coinvolgendo tutti i consiglieri provenienti da esperienze civiche, ma che sono pronti a rimboccarsi le maniche con noi, per

amore del Sannio e per creare un futuro ai tanti giovani fatto di crescita e di sviluppo della nostra comunità».