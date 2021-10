Benevento. Mastella: ecco la nuova giunta Completato il quadro dell'esecutivo per il comune di Benevento. Francesco De Pierro sarà vicesindaco

Clemente Mastella annuncia la nuova giunta in un video che posta sui suoi canali social.

Il primo cittadino tiene per sé gli incarichi per il coordinamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Polizia Locale e Politiche per i Bambini.

Francesco De Pierro - Vicesindaco con delega: Rapporti con il Consiglio comunale, Rapporti con la Regione, Attuazione del Programma, Attuazione dei Pics, Fondi Europei, Semplificazione Amministrativa, Trasparenza, Legalità, Anticorruzione.

Mario Pasquariello - Assessore con delega: Lavori Pubblici e Infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere, servizi e sottoservizi urbani, pubblica illuminazione, edilizia scolastica.

Carmen Coppola - Assessore con delega: Politiche Sociali, Contrasto alla Povertà e alle Discriminazioni, Accoglienza e Integrazione, Lotta alla Violenza e alla tratta sulle Donne e sui Minori, Terza Età, Politiche per la Disabilità, Rapporti con il Volontariato, Coordinamento Ambito Bn1, Personale.

Luigi Ambrosone - Assessore con delega: Attività Produttive, mercati, occupazione suolo pubblico, Suap, Zone Economiche Speciali, Trasporto Pubblico Locale e Trasporto Scolastico.

Maria Grazia Chiusolo - Assessore con delega: Urbanistica, Edilizia Privata, Toponomastica, Puc, Rapporti con l'Acer, Politiche Abitative.

Alessandro Rosa - Assessore con delega: Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, raccolta differenziata, Verde Pubblico e parchi, Politiche Energetiche, Arredo e Decoro Urbano, Politiche degli animali domestici (cani e gatti), Bonifica dei siti e delle discariche abusive, Ciclo dei fiumi e delle acque, Politiche Sanitarie.

Attilio Cappa - Assessore con delega: Partite Iva, Turismo, Traffico e Parcheggi, Società Partecipate e Controllo Analogo, Demanio e Patrimonio, Fiere e Congressi, Politiche Cimiteriali.

Antonella Tartaglia Polcini - Assessore con delega: Cultura, Valorizzazione Patrimonio Culturale, Patrimonio Unesco, Manifestazioni, Grandi Eventi, Biblioteche, Rapporti con le Comunità Religiose.

Maria Carmela Serluca - Assessore con delega: Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Economato, Tributi, Istruzione e Servizi Scolastici.



Tra i consiglieri sarà delegata ai rapporti con le contrade sarà Loredana Iannelli; ancora da assegnare sport, contenzioso e Avvocatura, protezione Civile, Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Rapporti con i Comitati di Quartiere e Rapporti con le Università, Innovazione tecnologica, Smart City, Agenda Digitale.