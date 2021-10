Giunta, Perifano: "la Città attende svolta amministrativa" "Si ripropone un monocolore mastelliano" per l'esecutivo di Benevento

“Buon lavoro ai neo assessori, attesi ora alla prova dei fatti in una città in forte difficoltà per la crisi sociale ed economica, e quindi comprensibilmente in attesa di una decisa svolta sul piano amministrativo”. Così in una nota stampa Luigi Diego Perifano, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’.

“Fra conferme e nuovi innesti – prosegue - non si registrano grandi novità nella distribuzione delle deleghe, che ricalcano grosso modo la precedente struttura dell’esecutivo. Al netto di due presenze tecniche si ripropone un monocolore mastelliano, dato che non c’è traccia in Giunta né di Forza Italia né di Italia Viva”.

“Vedremo, infine, - conclude Perifano - se la decisione del Sindaco di conservare per sé la delega sui progetti del PNRR produrrà l’accelerazione necessaria a non perdere importanti occasioni di investimenti per infrastrutture e servizi: il tempo stringe, ed è in questo campo che si gioca la partita strategica per il futuro della nostra comunità, per cui non sono ammissibili ritardi o distrazioni”.