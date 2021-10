Rigenerazione urbana e politiche turismo, Mortaruolo interroga De Luca e Casucci "Come si farà fronte ai danni che si stanno producendo alle economie dei centri?"

Un'interrogazione urgente al presidente della Giunta, Vincenzo De Luca e all’assessore al Turismo, Felice Casucci, in merito alla sospensione da parte della Regione Campania dell’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali per percorsi culturali, naturalistici, enogastronomici destinato ai comuni non capoluogo di provincia. E' l'atto promosso dal Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo della Campania, Erasmo Mortaruolo.

"Premesso che - scrive Mortaruolo - la Giunta regionale aveva programmato risorse per 2 milioni 150mila euro a valere sui fondi del POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, destinate alla definizione di un Programma unitario di percorsi turistici dei quali 2 milioni destinati ai Comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma in partenariato tra non meno di 5 Comuni e ulteriori 150 mila euro per azioni di promozione e comunicazione delle iniziative, ne era scaturita l’emanazione di un bando scaduto lo scorso 10 settembre al quale avevano aderito numerosi Comuni del Sannio e della Campania associandosi in parteniariati”. “Questi Comuni - incalza Mortaruolo nella sua interrogazione - hanno investito tempo, risorse ed energie per redigere progetti di qualità e di grande valenza territoriale, contattando e coinvolgendo negli stessi operatori dei settori culturale, turistico ed enogastronomico: l’iniziativa è stata colta, soprattutto dai Comuni delle aree interne, come un’occasione di rilancio della programmazione culturale, naturalistica ed enogastronomica in un periodo post-lockdown di grande sofferenza per le piccole realtà locali e per gli operatori dei settori interessati”. “Rilevato che la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo ha sospeso la procedura adducendo quale motivazione un “overbooking" emerso nell’ambito di una verifica degli spazi di programmazione unitamente a ridotti spazi di iscrizione a bilancio” il consigliere Mortaruolo chiede di sapere “quali determinazioni si intende intraprendere per annullare la revoca della selezione pubblica che sta producendo un danno consistente alle economie e alla programmazione dei Comuni non capoluogo”. E ancora “qualora non fosse possibile annullare la sospensione dell’Avviso, in che modo si intende ovviare a tale provvedimento per garantire un sostegno concreto alla programmazione culturale, turistica, naturalistica ed enogastronomica ai Comuni che nel 2021 non hanno potuto beneficiare dei fondi di alcuna misura strategica”. Tra le altre cose, in via informale, il consigliere Mortaruolo, nella giornata di ieri, ha chiesto delucidazioni all’assessore Casucci, che ha espresso la volontà di procedere alla definizione delle risorse e alla finanziabilità dei progetti. “Continueremo a vigilare - conclude Mortaruolo - affinché questa volontà si traduca in realtà vista l’importanza di tale stanziamento soprattutto per i Comuni del nostro Sannio”.