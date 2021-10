Parco sportivo all'ex cementificio, Moretti: cattedrale nel deserto Netto no da Civico 22: più adatto ad azioni di economica circolare, troppo lontano per i ragazzi

“Tra i primi atti della nuova Giunta comunale spicca l'approvazione del progetto per realizzare un parco sportivo destinato ad attività di skateboard, parkour e arrampicata all’interno dell’area confiscata dell’ex cementificio Ciotta, in contrada Olivola. Il parkour e lo skateboard sono due sport tipicamente urbani che non andrebbero fatti in un luogo fuori città: come faranno i ragazzi e le ragazze ad arrivarci senza automobile?”.

Il consigliere d'opposizione di Civico 22, Angelo Moretti attacca l'amministrazione Mastella che ha licenziato il provvedimento per l'ex cementificio della giunta di ieri.

“Ritengo – prosegue - piuttosto che un luogo come l'ex cementificio sia più adatto a costruire azioni di economia circolare che consentano processi produttivi nei quali coinvolgere nuova forza lavoro.

Voglio sperare che la Giunta abbia la cortesia istituzionale di far lavorare il Consiglio comunale prima di assumere decisioni che comportano impegno di spesa pubblica. Il rischio è di trovarci nuove cattedrali nel deserto senza alcuna progettazione partecipata che possa risultare davvero funzionale allo sviluppo della qualità di vita in città. E con spreco di denaro pubblico”.