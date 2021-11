Iannace, segretario provinciale di Forza Italia, lascia e va con Mastella "Con oltre quaranta amministratori abbiamo deciso di sposare progetto politico del sindaco"

Il segretario provinciale di Forza Italia di Benevento e sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, lascia il partito di Berlusconi e aderisce al movimento politico di Clemente Mastella. "Non è più possibile militare in un partito che continua ad inseguire populisti e sovranisti" esordisce Iannace che in mattinata ha incontrato Clemente Mastella. "Avevamo avviato il percorso alle Comunali, questa scelta è la normale conseguenza ed evoluzione della condivisione di un progetto", aggiunge ancora il primo cittadino di San Leucio del Sannio che lascia Fi con altri amministratori. "Con oltre quaranta amministratori, non condividendo più le scelte di Forza Italia, abbiamo deciso di sposare il progetto politico di Clemente Mastella, l'unico sindaco di centro eletto in Italia. D'altra parte, per noi sindaci l'attenzione e il protagonismo territoriale sono il vivere quotidiano e su questa linea Forza Italia assolutamente non c'era mentre Mastella rappresenta al meglio il partito del territorio", conclude Iannace.