Divieto bici lungo il Corso, Miceli attacca l'amministrazione Il consigliere, capo gruppo di Città Aperta, alla carica dopo il recente annuncio di Ambrosone

Angelo Miceli, capo gruppo consiliare “Città Aperta” va all'attacco dell'amministrazione Mastella. In particolare si concentra sull'annuncio dell'assessore Ambrosone riguardo “alla partecipazione ad un finanziamento regionale per allestire una rete di bike e monopattini elettrici a servizio dei visitatori della Città, addirittura potenzialmente provenienti da Milano”.

Miceli attacca: “Ma come la mettiamo, caro Sindaco Mastella, con la realizzazione di questo grande sogno futuristico per la Città di Benevento, quasi al pari del suo personale in merito al centro politico, in netta e aperta contraddizione delle note (persino a Milano) ordinanze di divieto in centro storico per tali mezzi? Pensa il suo assessore di realizzare ulteriori stazioni di sosta e fermata all'ingresso della war zone del Corso, al fine di consentire ai turisti di proseguire a piedi alla scoperta dei monumenti e luoghi di interesse storico e museale, per lo più insistenti in tale ambito cittadino?

Forse è arrivato il tempo di procedere alla revoca delle ordinanze suddette, a dare conto di saper affrontare i tempi moderni, come più volte invocato da cittadini e associazioni, in ragione delle critiche alla sua barocca misura di inspiegabile divieto. Mi prometta una cosa però, questa volta non se la prenda con l'opposizione ostruzionistica, io chiedo solo per un amico, tra l'altro milanese...”.