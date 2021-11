"Sul piano locale Fi è forte. A breve nuove ed importanti adesioni" E’ quanto ha dichiarato Dolores D’Apice esponente di Forza Italia di Montesarchio

“Forza Italia a Montesarchio c’è e si sta rafforzando di ora in ora. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità e nomineremo un nuovo coordinatore. Ringraziamo il coordinatore Mazzariello, per l’impegno prodotto in questi ultimi 3 anni". E’ quanto ha dichiarato Dolores D’Apice, di Montesarchio che poi rimarca: "Il nuovo vertice provinciale del partito, Francesco Maria Rubano, alla città di Montesarchio ha dato un segnale forte rinnovando le nomine a Lello Di somma, quale Vice Commissario Provinciale, alla sottoscritta quale Coordinatrice della Valle Caudina e assegnando l’importante ruolo a Tullia Savignano di Responsabile del settore organizzazione. Il nostro gruppo e’ forte e coeso e stiamo coinvolgendo tante nuove persone pronte ad impegnarsi all’interno del nostro progetto politico. Preciso che in ogni Comune della Valle Caudina rinascerà l’entusiasmo di Forza Italia”.