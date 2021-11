Civico 22: via Saragat, ancora tutto fermo "Quella transazione aveva un fortissimo sapore elettorale, oggi sa di delusione cocente"

"Ancora nessuna novità per via Saragat.

Dal contatto costante che abbiamo con gli inquilini emerge un atteggiamento quanto mai ambiguo e misterioso da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte".

Così, in una nota, Civico22. "Dopo una rocambolesca transazione, firmata in fretta e furia sotto la scadenza elettorale, senza nessun coinvolgimento degli inquilini e sventolata da Sindaco e neo-Assessora Chiusolo - che all’epoca era solo candidata al Consiglio comunale - come la “soluzione finale” ad un problema indecente, oggi la questione via Saragat entra nella nebbia più fitta.

Saltato, come prevedibile, il termine del 30 ottobre come data ultima per i rogiti, si sono rincorse e comunicate con affanno altre date, tutte passate inutilmente: i rumors nelle scale condominiali e nei comunicati criptici prima assicuravano che il 5 novembre sarebbe stato il giorno dei rogiti, poi il 15 novembre, poi il nulla.

Ad un certo punto è girata la voce che si andasse a firmare a Napoli, da notai sconosciuti, addirittura sembrava che si dovesse partire da un momento all’altro, poi anche questa speranza pare sia svanita.

Terminata da un pezzo la campagna elettorale è chiaro per tutti che quella transazione aveva un fortissimo sapore elettorale, che oggi sa di delusione cocente.

Come Civico22 siamo sempre dalla parte delle vittime di questa brutta storia e siamo a disposizione per aiutare questa Amministrazione ad uscire dall’impasse che ha generato, ricominciando da capo e con serietà a mettere mano e risolvere i decennali problemi giuridici e strutturali di via Saragat.

Usciamo dalla palude dei diritti ed entriamo in una vera democrazia partecipata, con carte chiare in mano e volontà di tutte e tutti a risolvere davvero il problema delle cittadine e dei cittadini di via Saragat".