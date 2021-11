De Caro: «Io totalmente incensurato. NoiCampani? Avrò tempo e modo di replicare» Il commento del deputato: «Riferimento a procedimento a mio carico infondato: sono stato prosciolto»

Tirato in ballo da Noi Campani nel caso Provincia, Del Basso De Caro commenta con una stringata nota: «Non commento il comunicato: vi sarà tempo e modo per farlo. Mi preme soltanto, per il rispetto della verità, dichiarare di essere totalmente incensurato e di non essere sottoposto ad alcun procedimento penale. Il riferimento al procedimento a mio carico, contenuto nel predetto comunicato, è totalmente destituito di fondamento nel senso che sono stato l'unico, tra tutti gli indagati, ad essere prosciolto con la più ampia formula assolutoria su richiesta della procedente Procura della Repubblica»