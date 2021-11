Apb: «Niente rotazione per i dirigenti comunali: è illegittimo» Interrogazione dei consiglieri d'opposizione

La mancata rotazione dei dirigenti di Palazzo Mosti è illegittima e in contrasto con le norme del Pianto Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza? E' quello che sostengono i consiglieri comunali di Alternativa per Benevento, che interrogano l'amministrazione:



«Il decreto sindacale con cui il 19 novembre sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti di palazzo Mosti è oggetto di una interrogazione presentata questa mattina dai consiglieri di ‘Alternativa per Benevento’.

Per gli esponenti di ApB, infatti, il sopracitato decreto viola alcune prescrizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che rinviava al 2022 la rotazione dei dirigenti. L’interrogazione è rivolta al sindaco e chiede di sapere se – nel rispetto del PTPCT – il primo cittadino intende o meno procedere, in sede autotutela, all’annullamento/revoca del Decreto.

Di seguito il testo dell’interrogazione:

Premesso

- Che con Decreto Sindacale prot.n. 134160 del 19.11.2021, pubblicato in pari data, sono stati conferiti gli incarichi ai Dirigenti comunali;

- Che con detto Decreto l’ing.Maurizio Perlingieri, Dirigente del VI° Settore Lavori Pubblici, è stato destinato al diverso Settore III°-Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche;

Considerato

- Che la rotazione negli incarichi ha riguardato il solo ing.Perlingieri, avendo tutti gli altri Dirigenti conservato le funzioni in assegno e ricevuto ad interim la responsabilità di ulteriori servizi;

Visto

-che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, adottato dalla Giunta Comunale con Delibera n.75 del 10.05.2021, regola espressamente i criteri di rotazione dei Dirigenti;

-che il suddetto PTPCT testualmente recita:<<Nell’anno 2021 non sarà attuata la rotazione dei dirigenti. In considerazione del fatto che il Comune di Benevento sarà interessato dalle elezioni amministrative, la rotazione dei Dirigenti è rinviata all’anno 2022>>;

-che, sempre il PTPCT, indica espressamente la necessità di rotazione dei dirigenti non solo per il Settore LL.PPP., ma anche per altri Settori che <<svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione>>, quali, fra le altre, Urbanistica, Attività Produttive, Personale, SUAP, Patrimonio ;

Ritenuto

- Che il cit. Decreto Sindacale prot. prot.n. 134160 del 19.11.2021, presenta evidenti profili di illegittimità, sia per aver violato il divieto di effettuare la rotazione degli incarichi dirigenziali nel corso dell’anno 2021, sia per aver circoscitto tale rotazione al solo incarico del Dirigente LL.PP., il tutto in aperto contrasto con le norme del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

- Che la violazione del PTPCT costituisce illecito disciplinare per i funzionari comunali tenuti a garantirne l’osservanza;

- Che gli amministratori comunali sono passibili di sanzioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle disposizioni del PTPCT ;

INTERROGANO

La S.V.

per sapere se, nel pedissequo rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, adottato dalla Giunta Comunale con Delibera n.75 del 10.05.2021, intenda o meno procedere, in sede autotutela, all’annullamento/revoca del Decreto Sindacale prot.n. 134160 del 19.11.2021».