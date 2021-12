Via Saragat. Basile: «Chiusolo non risponde. Non servono giri di parole» «Si spieghi agli inquilini perché il collegio dei revisori ha chiesto accesso agli atti»

Pronta la risposta di Pasquale Basile a Molly Chiusolo sulla questione Via Saragat: «L'Asia Usb che difende i diritti degli inquilini da prima che l'assessore Chiusolo scoprisse l'esistenza della delega alle politiche abitative e da prima che esistesse l'amministrazione Mastella, prende atto che sulla vicenda della transazione di Via Saragat si continua a non rispondere nel merito.

Si abbia il coraggio di incontrare pubblicamente gli inquilini come è stato fatto in campagna elettorale e dirgli la verità.

L'Assessore Chiusolo spieghi agli inquilini le vere ragioni che si celano dietro questi ritardi ovvero ad esempio la sospensione della procedura della transazione richiesta dal collegio dei revisori di Acer che ha richiesto l'accesso a tutto l'incartamento per esprimere il proprio parere su una questione di notevole interesse generale che impegna la stessa Acer con ingenti oneri di spesa.

Attendiamo risposte concrete alle esigenze degli inquilini e non giri di parole».