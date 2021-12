Caso Pini: incontro in Viale Atlantici. "Vogliamo arrivare ad una soluzione" In città il consulente Cardiello. Rosa: «Procederemo come indicato da Procura e Soprintendenza»

Nuovo sopralluogo a Viale Atlantici per monitorare e arrivare in tempi brevi ad una soluzione sul caso pini. Qui si sono incontrati l'assessore all'Ambiente di Palazzo Mosti, Alessandro Rosa, l'agronomo incaricato dal Comune per una precedente perizia, Giuseppe Cardiello, la consigliera comunale di Essere Democratici e presidente della commissione Ambiente Luisa Petrone, il dirigente del settore Ambiente, Maurizio Perlingieri, e il responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico, Giovanni Zollo.

Durante il sopralluogo è stata brevemente analizzata la situazione delle piante nella zona, e poi l'incontro è proseguito in assessorato per una discussione sul da farsi.

La volontà emersa sembra essere quella di analizzare la situazione alla luce della relazione della Procura e la perizia del tecnico, procedere ove inequivocabilmente le perizie coincidono e analizzare ulteriormente la situazione laddove le rispettive relazioni non coincidono (ci sono ad esempio piante che secondo una parte sarebbero da tagliare e secondo l'altra no).

Ci si è riservati, inoltre, di fare ulteriori indagini diagnostiche sullo stato di salute dei pini laddove si dimostrasse necessario. Così da arrivare ad una relazione finale che dica chiaramente come muoversi.

«Seguiremo ciò che hanno detto Procura e Soprintendenza, naturalmente e ci muoveremo prendendo la miglior decisione possibile. Gli attacchi? Francamente non li capisco: io dal canto mio non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Mi occupo del problema dal primo giorno di insediamento, come dimostra questo appuntamento propedeutico ad una soluzione definitiva della questione».