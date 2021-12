Dimissioni Osl, Serluca: il dissesto si chiuda quanto prima L'assessore alle finanze del Comune di Benevento: Comune in bonis e creditori aspettano da tanto

In attesa dell'approvazione del bilancio consolidato, all'attenzione del consiglio comunale nella prossima seduta fissata per lunedì sei dicembre, tiene banco la questione delle dimissioni dell'Organismo straordinario di liquidazione.

“Abbiamo prestato loro massima collaborazione, come prescritto e ciò nonostante non sempre ci siamo trovati in sintonia”.

Maria Carmela Serluca, assessore alle finanze del Comune di Benevento commenta così le ultime notizie e incalza “L'Osl, come è sotto gli occhi di tutti, è andato a rilento. Abbiamo chiesto più volte maggiore rapidità e continueremo a dare massima collaborazione per velocizzare la situazione. E' interesse dell'amministrazione, infatti, che questo dissesto si chiuda quanto prima sia per soddisfare i creditori che aspettano da tanto, sia per il Comune che è 'in bonis' e invece deve continuare a rispettare le prescrizioni imposte”.