Bilancio, Maglione: "Su Benevento ho informato il ministero" Il deputato del Movimento Cinque Stelle: al comune di Benevento c’è un problema di trasparenza

“Al comune di Benevento c’è un problema di trasparenza nel bilancio. Le dimissioni del presidente dell’organismo straordinario di liquidazione, Francesco Ricciardi, e di due altri componenti, sono un chiaro segnale d’allarme. Pertanto, ho ritenuto opportuno interessare dell’accaduto il ministero dell'Economia e quello dell'Interno attraverso un’interrogazione” è quanto comunica in una nota il deputato m5s Pasquale Maglione.

“Lo scorso settembre - prosegue il deputato - l’organo straordinario di liquidazione che ha lo scopo di mettere in ordine i conti dell’ente, ha inviato una relazione al Ministero dell’Interno nella quale sostiene di non aver ricevuto dal Comune di Benevento la necessaria collaborazione per accertare debiti e crediti. In particolare è stato rilevato che a fronte di entrate tributarie che il comune ha incassato, l’Osl - cui compete la gestione finanziaria - non solo non ha ricevuto alcun trasferimento monetario ma non è nemmeno in grado di accertare quanto sia stato incassato in quanto queste cifre non sono state inserite nel rendiconto di gestione. Si tratta di una situazione estremamente delicata che i consiglieri di “Alternativa per Benevento” hanno denunciato con un esposto indirizzato sia al ministro dell’Interno che alla Prefettura. Dal canto mio, ho deciso di supportare questa istanza di chiarezza con un’interrogazione rivolta sia al ministero dell’interno che a quello delle finanze, ricostruendo la vicenda è chiedendo un intervento per quanto di loro competenza. Occorre essere chiari: I bilanci dei comuni devono rispondere al criterio della trasparenza e le istituzioni hanno il compito di collaborare” conclude Maglione.