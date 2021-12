Picariello: «Piove e come sempre Pantano si allaga mentre si inaugurano partiti» Il consigliere di "Città Aperta": «Manca programmazione, ma si pensa solo ad elezioni»

“Ormai è un classico: terminata la campagna elettorale delle contrade non si parla più. Negli ultimi giorni le attenzioni dell’amministrazione comunale tutta si sono concentrate su Roma e sulle vicende politiche tanto care al sindaco. Nel mentre, qui a Benevento, le piogge hanno messo nuovamente a nudo problematiche mai affrontate se non con interventi spot utili solo a tamponare l’emergenza. Emblematica, in tal senso, la situazione venutasi a creare in contrada Pantano dove le precipitazioni hanno trasformato le strade in fiumiciattoli di fango”.

Così in una nota stampa Antonio Picariello, consigliere comunale di ‘Città Aperta’.

“Nessuna sorpresa, - prosegue - si tratta di scene viste e riviste perché si ripropongono, puntualmente, ogni qual volta la pioggia cade abbondante. Chi è in ritardo, piuttosto, è la politica e nel caso specifico l’amministrazione comunale considerato che nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche non trova mai spazio il tema della messa in sicurezza della contrada Pantano. Alla mancanza di programmazione, poi, si somma la scarsa (per non dire assente) manutenzione delle strade e del sistema fognario come testimoniato dalle condizioni di tombini e caditoie”.

“Insomma, - aggiunge ancora il consigliere d’opposizione- la sensazione è che il passato non abbia insegnato nulla. E in effetti, trascorsi sei anni dall’alluvione, i residenti del luogo attendono ancora di capire se e quando sarà realizzata l’uscita sulla Tangenziale utile a creare una via di sicurezza veloce in caso di nuova emergenza”.

“Tante sono le cose da fare – conclude Picariello. Servirebbe un’amministrazione operativa e invece a palazzo Mosti il pensiero passa da un’elezione all’altra. Sarà per questo che il ruolo e la presenza di noi consiglieri di minoranza è considerato un fastidio. Ma noi continueremo a esserci, esercitando in pieno la funzione di controllo e stimolo dell’amministrazione”.