Anche Toti strizza l'occhio a Mastella: «Gli ho inviato un messaggio» Il leader di Coraggio Italia: «Unire le forze e opporsi al populismo grillino è importante»

Con Matteo Renzi "ci siamo parlati, sì, e lo fa remo ancora nei prossimi giorni. E ho appena mandato un messaggio a Clemente Mastella che pure ha lanciato un appello per mettere assieme i petali sparsi del centro. L'idea è quella di unire forze e partiti che hanno una storia comune, che nella prima Repubblica erano rappresentati da Dc e poi pentapartito e nella seconda dal Pdl, ma che oggi sono separati e non in grado di svolgere il loro ruolo". Lo dice Giovanni Toti, leader di Coraggio Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Questo blocco -spiega- dovrà opporsi al populismo grillino e alla sinistra estrema e dialogare con la destra. Non nasciamo contro il centrodestra, ma per bilanciarlo. Conviene anche a loro non lasciare quest'area alla sinistra, credo che Salvini lo abbia capito".