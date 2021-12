Pnrr, incontro con Anci: «Comprese meglio alcune dinamiche per accedervi» Hanno partecipato il sindaco e componenti di Giunta. Domani la cabina di regia

Il Comune di Benevento ha partecipato questa mattina all’incontro online organizzato da Anci e ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con Anci Campania e finalizzato ad illustrare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le sue principali linee di intervento.

Al webinar, che era rivolto ai Comuni e agli amministratori locali della Campania”, hanno preso parte dalla sede di Palazzo Mosti il sindaco Clemente Mastella, il vice sindaco Francesco De Pierro, gli assessori Molly Chiusolo, Antonella Tartaglia Polcini e Attilio Cappa, il tecnico dell’ufficio Urbanistica Antonella Moretti, mentre gli altri componenti della Giunta si sono collegati dalle rispettive sedi assessoriali.

“Si è trattato di un incontro particolarmente utile – ha dichiarato il sindaco Mastella al termine dell’incontro - in quanto i tecnici della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio, del Mef e dell’Anci ci hanno consentito di comprendere meglio i meccanismi attraverso cui accedere ai fondi del PNRR. Fondi che dovranno rappresentare un volano per il rilancio dei nostri territori, soprattutto in settori chiave quali quello dell’edilizia, delle costruzioni e della rigenerazione urbana. Si tratta di una sfida importante perché, se sfruttata al meglio, ci consentirà di determinare miglioramenti nella qualità della vita dei cittadini e nel contrasto all’emarginazione sociale, oltre che nello sviluppo culturale dei nostri territori. Molte delle tematiche affrontate oggi saranno ulteriormente approfondite domani mattina dalla Cabina di Regia del PNRR che si terrà a Palazzo Mosti e che vedrà anche la partecipazione dei rappresentanti di Invitalia, Provincia e Consorzio Asi”.