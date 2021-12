De Stasio: «Question time da remoto? No, si faccia in presenza» Richiesta della consigliera d'opposizione

No al question time da remoto, si faccia in presenza: è la richiesta della consigliera d'opposizione Rosetta De Stasio al presidente del consiglio comunale: «Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 14 Dicembre, ore 9,30, con partecipazione dei consiglieri “da remoto” e quindi senza la presenza in aula.

La seduta sarà dedicata alle risposte che l’Amministrazione deve fornire alle interrogazioni inoltrate dai Consiglieri comunali di opposizione.

E’ del tutto evidente che l’oggetto delle interrogazioni è di notevole interesse pubblico, considerato che nelle stesse vengono affrontati i problemi concreti della città.

Pertanto tale seduta andava convocata con la partecipazione “in presenza” in modo da consentire ai consiglieri il pieno diritto di replica e consentire, altresì, ai cittadini interessati, di seguire lo svolgimento della seduta in diretta attraverso le emittenti locali, come accaduto per le altre sedute di consiglio.

Ho ritenuto, quindi, di chiedere al Presidente del Consiglio di cambiare la modalità di partecipazione e cioè di convocare il consiglio “in presenza”.

Mi auguro che la mia richiesta venga accolta, anche perché non solo i consiglieri non sono attrezzati per la partecipazione “da remoto”, e quindi non viene garantito il loro diritto ad esercitare il ruolo per cui sono stati eletti, ma anche perché tale tipo di convocazione appare un tentativo evidente di stroncare il dibattito e “tenere sotto traccia” l’attività dell’opposizione, oltre che non consentire a chi ne ha interesse di seguire i lavori del Consiglio».