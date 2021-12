Qualità della vita: anche il Sole 24 Ore boccia il Sannio. Giù all'86esimo posto Malissimo demografia e lavoro. Tra le peggiori province per qualità vita di anziani e bambini

Anche nella classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita Benevento perde posizioni. Certo, la decrescita non è così marcata come nel caso di Italia Oggi (Dal 33esimo al 79esimo posto) ma sono 7 posizioni in meno secondo il quotidiano della Confindustria, dal 79esimo all'86esimo posto.



Ciò che pesa in questo campo è la decrescita molto forte che si registra nel macrosettore “Affari e Lavoro”, dove Benevento passa dal 48esimo al 100esimo posto, perdendo addirittura 52 posizioni in un anno a causa, in particolare della decrescita del tasso di occupazione (a 45,2 per cento), 95esimo posto, ai tanti infortuni sul lavoro (Benevento è al 99esimo posto).



Pesa anche il crollo nel macrosettore demografia, dove Benevento perde 26 posizioni, a causa soprattutto del saldo migratorio totale tra i peggiori d'Italia (102esimo posto), dell'emigrazione ospedaliera in altra regione (86esimo posto) e di utilizzo di farmaci per malattie croniche (93esimo posto),

Perde posti anche il macrosettore “ambiente”, dove Benevento passa dall'82esimo all'88esimo posto, soprattutto a causa del sovraffollamento in carcere (85esimo posto), dei pochi pos attivi nei negozi (88esimo posto) al basso Icity rank (servizi online, wifi pubblico, open data) con Benevento al 96esimo posto, alla bassissima qualità di vita dei Bambini (96esimo posto in base ad asili nido, aree giochi, scuole accessibili o con giardini e palestre) e ancor più bassa per gli anziani (98esimo posto per importo pensioni, assistenza domiciliare, numero di infermieri ecc).



Netto peggioramento anche sul fronte cultura e tempo libero, dove Benevento perde 23 posizioni rispetto al 2020, soprattutto a causa dei ritardi sulla banda ultra larga (101esimo posto) dell'indice di lettura di quotidiani, mensili e settimanali (88esimo posto) .