Provinciali: si vota sabato dalle 8 alle 20 al Palatedeschi Per ottemperare alla normativa anticovid

La Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, il Segretario Generale Maria Luisa Dovetto, ha inviato una nota circolare a tutti i Sindaci del Sannio in relazione all’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale fissato per sabato 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il “PalaTedeschi” di via Antonio Rivellini in Benevento (accanto allo Stadio “Ciro Vigorito”).

La Responsabile ha ricordato che la scelta di quella struttura polifunzionale quale Seggio Elettorale è stata fatta per ottemperare alle norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid 19.

Il Manuale Elettorale per questo appuntamento, approvato con Decreto Presidenziale n. 62 del 12.11.2021, prevede infatti, all’Allegato n. 2, tra le pagg. 12 -22, norme specifiche per garantire l’esercizio del diritto di voto in sicurezza (sanificazione locali, misurazione della temperatura, distanziamento etc.).

E’ stato garantito il presidio di un‘ambulanza della Croce Rossa Italiana con l’utilizzo di personale qualificato; nonché di personale della Protezione Civile e di personale della stessa Provincia per il necessario supporto alle operazioni di voto.

La Responsabile dell’Ufficio Elettorale ha infine ricordato che le norme e le informazioni relative al voto sono tutti pubblicati nella Sezione “Elezioni Provinciali” / Sottosezione “Elezioni Provinciali 2021” sul portale della Provincia di Benevento all’indirizzo: “www.provincia.benevento.it”.