Basile: l'amministrazione passerà ai fatti o continuerò con le promesse mancate? L'esponente di Civica, laboratorio politico guarda al programma di mandato di Mastella

"Ambiente, digitalizzazione, salute e coesione sociale, sviluppo sostenibile questi sono i pilastri del nuovo programma di mandato dell'attuale amministrazione Mastella.

È molto interessante rilevare che questi pilastri che oggi rappresentano le maggiori aree di investimento strategico previste dal Pnrr sono identici nei programmi di ogni coalizione".

Così Pasquale Basile di CivicA Laboratorio Politico.

"È altrettanto doveroso - prosegue Basile - però ricordare che il governo della città degli ultimi cinque anni non ha assolutamente guardato a queste aree come asset su cui investire strategicamente e che anzi il programma di mandato odierno stride fortemente con le azioni messe in campo negli anni trascorsi.

Si passerà dalle idee ai fatti oppure si farà esattamente il contrario di quanto programmato come è avvenuto con le mancate promesse del programma di mandato di cinque anni fa?

Mi auguro che realmente questa amministrazione investirà strategicamente sulla salvaguardia ambientale, sulla riqualificazione urbana e sulla riqualificazione e il miglioramento delle case popolari, sulla città dei fiumi, sulla difesa della salute pubblica, sulla mobilità sostenibile, sull'inclusione e la coesione sociale.

In caso contrario continueremo a porre in essere un opposizione sociale senza sconti e ad essere da pungolo e stimolo per chi amministra continuando a coltivare CivicA come uno spazio autonomo ed indipendente di discussione, elaborazione e azione politica e sociale".