Provinciali: ecco quanto valgono i voti di sindaci e consiglieri Calcolata la ponderazione in vista delle votazioni di domani

Il Corpo Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, fissato per il 18 dicembre 2021, è stato determinato definitivamente in 915 unità.

Lo comunica la Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento dott.ssa Maria Luisa Dovetto che ha preso atto delle ultime due Attestazioni rilasciate dai Segretari Comunali di Buonalbergo e Castelpoto.

L’Ufficio Elettorale ha anche determinato in via definitiva gli Indici di ponderazione ovvero il peso del voto di Ciascun Elettore a seconda della fascia demografica del Comune presso il quale è Amministratore (Sindaco o Consigliere comunale) in carica:

-Fascia A), indicati con il colore “azzurro”, fino a 3.000 abitanti: 57;

-Fascia B), indicati con il colore “arancione”, fino a 5.000 abitanti: 102;

-Fascia C), indicati con il colore “grigio”, fino a 10.000 abitanti: 180;

-Fascia D), indicati con il colore “rosso”, fino a 30.000 abitanti: 257;

-Fascia E), indicato con il colore “verde”, fino a 100.abitanti: 665;

Le Elezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il Seggio allestito presso il PalaTedeschi di Via Antonio Rivellini di Benevento nei pressi dello Stadio “Ciro Vigorito”.

Sono state assunte per l’occasione, nel rispetto delle norme di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014, anche una serie di misure volte a tutelare, in questo periodo emergenziale determinato dalla pandemia, gli Elettori, il personale addetto al Seggio e quanti hanno diritto ad accedervi. Le norme sono quelle previste nel Manuale operativo per le Elezioni all’Allegato 2), che, come del resto tutti gli atti attinenti questa Elezione, è pubblicato e consultabile sul portale della Provincia all’indirizzo www.provincia.benevento.it.

Gli Elettori avranno accesso dal Cancello “D”, situato alla destra dell’ingresso principale del PalaTedeschi; rispetteranno il distanziamento di almeno un metro; percorreranno due file distinte, l’una riservata ai 549 Elettori di Fascia A), colore “azzurro”; l’altra ai restanti 366 Elettori delle Fasce B), C), D), E); il percorso verso il Seggio sarà sempre a senso unico; l’uscita dal Seggio dopo il voto sarà sempre a senso unico e sarà indirizzato verso le porte di quello che normalmente è l’ingresso principale; a ciascuno verrà misurata la temperatura; ciascuno dovrà indossare la mascherina; periodicamente sarà effettuata un intervento di sanificazione. Personale della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e della stessa Provincia assicurerà il necessario supporto.

Ogni Elettore sarà ammesso al voto solo se in possesso di regolare e valido documento di riconoscimento.