Provinciali, Mastella: «Senza di noi non si vince: siamo determinanti» Gonfia il petto il sindaco di Benevento: «Pd subisce sconfitte umilianti: li abbiamo doppiati»

“Siamo molto soddisfatti della nostra affermazione alle provinciali in Campania”. Così il leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, a proposito della tornata elettorale per il rinnovo dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in Campania. “Le elezioni di ieri hanno confermato, per chi volutamente lo dimentica, che senza l’area centrale il Pd subisce sconfitte umilianti come a Caserta e Benevento dove abbiamo raddoppiato i Democratici malgrado la lista unica, con tanto di simboli affiancati, con i Cinquestelle. Diversamente, invece, è andata ad Avellino dove il Pd ha vinto grazie all’alleanza con Noi di Centro che è stata determinante per la vittoria del presidente Buonopane. Questi risultati confermano la bontà della nostra intuizione politica e ci inducono ad andare avanti nel nostro percorso incoraggiati anche dalle continue adesioni che riscontriamo quotidianamente in tutta Italia”, conclude Clemente Mastella.