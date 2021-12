Cataudo (FI): «Mia elezione vittoria centrodestra: modello Rubano è vincente» Il consigliere provinciale: «Costruiremo insieme rete per difendere Sannio da fini personalistici»

“La mia elezione è la vittoria di tutto il centro destra sannita. Ringrazio innanzitutto i candidati che, insieme a me, hanno concorso con dispendio di energie e di sacrifici personali, alla competizione elettorale. La ritrovata unità della coalizione la si deve all’intelligenza politica dei vertici regionali e provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, di ricucire lo strappo insano registratosi alle elezioni comunali di Benevento, voluto da alcuni componenti della dirigenza azzurra, oggi approdata con Mastella, a cui non ho voluto prendere parte. Oggi ho ritrovato le ragioni di aderire a Forza Italia, poiché convinto che il nuovo corso politico tracciato nel Sannio dal vice coordinatore regionale e neo commissario provinciale, Francesco Maria Rubano, sia quello vincente. Da oggi mi metterò al servizio della coalizione e del mio partito. Nei prossimi giorni infatti incontrerò gli amici Francesco Maria Rubano e Fulvio Martusciello, ai quali confermo stima e gratitudine. Contribuirò, accanto a loro, al radicamento del partito in ogni singola realtà comunale. Saremo i riferimenti politici del giorno dopo e non del giorno prima. Costruiremo una rete territoriale capillare per portare avanti la nostra proposta di programma e difendere le ragioni del nostro Sannio, che non può più essere spettatore di una politica riservata a chi utilizza il consenso per fini personalistici. Sono convinto che la nuova Forza Italia, guidata da Francesco Maria Rubano, si rafforzerà giorno dopo giorno e la nostra sarà la provincia più azzurra in Campania” - Così il neo eletto consigliere provinciale, Claudio Cataudo.