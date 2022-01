Paolucci (Fdi): «Diga Campolattaro: quei fondi non sono tutti per il Sannio» «Di quelle acque beneficeranno anche Napoli e Caserta: condivido perplessità di Masiello»

Federico Paolucci, dirigente di Fratelli d'Italia, interviene sulla diga di Campolattaro e sui fondi: «L’annuncio di un incontro pubblico sulla Diga di Campolattaro, da parte del Presidente f.f. della Provincia - si legge in un post sulla pagina Facebook di Federico Paolucci - è senz’altro una notizia positiva. Mi sento di sottoscrivere le perplessità esposte dal presidente Coldiretti Masiello, in relazione alla necessità di non considerare secondarie le opere irrigue, così come sembra emergere nella delibera di Giunta regionale 614.

Aggiungo che non è chiaro se le opere previste da espletarsi in gran parte con i Fondi PNRR, siano, nelle intenzioni della Regione Campania, da considerarsi quali finanziamenti attribuibili al territorio sannita.

Credo infatti che, per il futuro utilizzo previsto delle acque della diga (di cui beneficeranno anche i territori napoletani e casertani) e per il costo sociale che il Sannio paga per la presenza dell’invaso di così grandi dimensioni, i fondi PNRR vadano attribuiti all’intera Regione Campania.

Spero, insomma che non si dica, un giorno, “al Sannio sono andati “x” miliardi di euro per la diga dal PNRR”, mentre tale opera produce beneficio non solo per il Sannio ma anche per altre aree regionali e produce invece costi sociali solo per il territorio sannita".