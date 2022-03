Ospedale Sant'Agata. Maglione: "Bene che i sindaci uniscano le forze" Il deputato: "Uscire dalle logiche del protagonismo dei singoli per ottenere risultati"

«Sebbene non abbia ricevuto alcun riscontro formale dal presidente della Conferenza dei sindaci sull’inserimento nell’odg della prossima Assemblea dei Sindaci della problematica relativa al futuro dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti, accolgo con estremo favore il rinnovato interesse politico dei sindaci su una questione di importanza strategica per l’intera Provincia. Questo dimostra che le preoccupazioni del Comitato e l’appello alla unione di intenti non sono infondati.», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«I sindaci hanno deciso di unire le forze per pretendere che la Regione Campania, partendo da quello che è scritto nel noto decreto 41, rilanci il polo ospedaliero di Sant’Agata. E’ la strategia più giusta e sono convinto che, a prescindere dal mancato riscontro alla mia richiesta, il Sant’Alfonso Maria dei Liguori sarà oggetto di un dibattito puntuale durante l’assemblea. Ai vertici regionali deve arrivare forte l’istanza di salvaguardia dei nostri presidi ospedalieri. Uscire dalle logiche del protagonismo dei singoli per lasciare spazio alle esigenze collettive di un territorio, solo in questo modo si possono ottenere risultati di prospettiva», conclude il deputato.