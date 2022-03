Caso San Pio, Agostinelli: "Martusciello deve aver rispetto per il Sannio" "Il coordinatore di Forza Italia quando parla di debolezza si riferisce alla sua parte politica"

“L’onorevole Martusciello dovrebbe avere maggior rispetto per il Sannio e i sanniti e non considerarlo sempre e soltanto come territorio di conquista elettorale. Il Sannio ha avuto ministri, sottosegretari e parlamentari che hanno fatto la storia del Paese e della Campania, ha una classe dirigente che è rispettata ben oltre i confini regionali. Le sortite di Martusciello sono una offesa ad un popolo fiero e valoroso”. Così il segretario provinciale Noi Di Centro, Carmine Agostinelli. “Martusciello quando parla di debolezza evidentemente si riferisce a sé stesso e alla sua parte politica che è inconsistente e assente non solo a Benevento ma anche a Napoli dove l'europarlamentare di Fi perde, da anni, tutti gli appuntamenti elettorali”, aggiunge Agostinelli che prosegue: “A proposito di sanità occorre ricordare all’onorevole Martusciello che al San Pio di Benevento ci sono tantissimi medici straordinariamente bravi che ogni giorno rispondono alle esigenze di pazienti che arrivano anche da fuori provincia e spesso da fuori regione. Così come ci sono tanti medici della sanità territoriale che assistono i pazienti con professionalità e umanità. A tutto il personale sanitario va il nostro ringraziamento per l’opera quotidiana che prestano. Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera, per attività che non si prestano in loco, esiste tanto nel Sannio quanto a Napoli o in altri territori campani”, conclude il segretario provinciale di Noi Di Centro.