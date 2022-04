Pini: incontro al Comune. Prima cura cocciniglia, poi sostituzione di 26 piante Hanno partecipato Mastella, Rosa, e componenti del servizio fitosanitario regionale e Soprintendenza

Questa mattina si è tenuta una riunione sulle modalità operative per la salvaguardia delle alberature di viale Atlantici, via Fratelli Rosselli e via Pacevecchia a cui hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa, il dirigente del Settore Ambiente, Maurizio Perlingieri, Pasquale Izzo del Servizio Fitosanitario della Regione Campania per delega della dirigente Carella e Gennaro Leva della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento.

"Nel corso della riunione - si legge nella nota inviata da Palazzo Mosti - si è concordato di procedere, non appena si avranno le coperture finanziarie, all’avvio del trattamento fitosanitario delle alberature affette da cocciniglia, così come certificato dalle analisi effettuate dal Servizio Fitosanitario della Regione Campania, tenuto conto del fatto che il periodo utile per il trattamento inizia con la ripresa vegetativa e termina con l’inizio dell’autunno.

All’esito dei risultati del primo ciclo di trattamento, si procederà poi alla verifica delle condizioni fitopatologiche delle essenze e, quindi, all’eventuale riprogrammazione dei trattamenti qualora necessari. Inoltre, si procederà alla sostituzione delle 26 essenze certificate pericolanti (cat. D) sia dai tecnici della Procura della Repubblica che dal tecnico Giuseppe Cardiello incaricato dal Comune.

Considerato che la Soprintendenza ha ribadito il proprio parere relativamente alla sostituzione delle essenze rimosse con altre della stessa specie, al fine di fuorviare qualsiasi dubbio, l’assessore Alessandro Rosa, nonché il Settore Ambiente chiederanno un parere al Servizio Fitosanitario della Regione Campania in merito alla derogabilità o meno della norma di cui al D.M. 3 giugno 2021 – All. 2, che prevede, “in caso di essenze infettate da cocciniglia, l’osservanza della distanza minima di 15 metri tra un’essenza e l’altra in fase di impianto”.

Si è infine convenuto con la Soprintendenza, anche in considerazione dell’ormai prossimo raggiungimento del fine ciclo delle essenze presenti sul viale degli Atlantici, sull’opportunità di immaginare un progetto di rigenerazione complessiva dell’area anche in virtù del prossimo insediamento della Cittadella degli Uffici presso la ex Caserma Pepicelli".