Martusciello (FI): "Incredibile alla Samte: Noi di Centro farà fine dell'Udeur" Il coordinatore regionale: "Segretario e vicesegretario si sostituiscono alla guida della società"

"È notizia di oggi, che il segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli, si sia dimesso da presidente della società provinciale in liquidazione Samte, e che sia stato sostituito dal vicesegretario regionale del partito di Mastella, Domenico Mauro. Il tutto mentre l'amministrazione provinciale ha ancora un facente funzioni e non un presidente effettivo in carica. Una vergogna assoluta mettere le mani in questo modo su una società pubblica. Noi di Centro farà la fine dell'Udeur". Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario Forza Italia.