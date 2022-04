De Lorenzo (Pd): "Piscina comunale Capodimonte, sia fatta chiarezza" Il consigliere interroga l'amministrazione comunale

Con una interrogazione a risposta scritta e orale il consigliere Comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo interviene per chiedere all’amministrazione di fare chiarezza su diversi aspetti relativi alla gestione della piscina comunale del rione Capodimonte.

In particolare, De Lorenzo vuole sapere a che titolo è stato occupato e gestito l’impianto negli ultimi tre anni considerato che nel luglio del 2019 veniva confermata da palazzo Mosti la decadenza del concessionario per morosità. Cosa è stato fatto per risolvere la situazione, perché non si è dato seguito alle procedure per il rilascio dell’impianto (come pure richiesto dall’ufficio Sport) e quali sono oggi gli intendimenti dell’amministrazione: sono questi alcuni degli altri quesiti che De Lorenzo pone al sindaco di Benevento e all’assessore al Patrimonio.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione sottoscritta anche dagli altri consiglieri del Pd - Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio – e dai consiglieri di ‘Città Aperta’ Angelo Miceli e Luigi Diego Perifano.

Piscina comunale Rione Capodimonte - Gestione impianto, convenzione, canoni scaduti. Richiesta chiarimenti.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, premesso che

- in un articolo pubblicato su un organo di stampa locale in data 8 marzo 2022, in merito alla gestione della piscina comunale di Rione Capodimonte, sono riportate le seguenti dichiarazioni dell’Assessore al Patrimonio, avv. Attilio Cappa: “Come è noto c’è una convenzione in atto con la Rari Nantes che è morosa. Con nota del 7 agosto 2019 (…) è stata riconfermata la decadenza del concessionario con effetto immediato invitando appunto il settore Avvocatura ad attivare le procedure finalizzate a ottenere il rilascio dell’impianto”. Tali dichiarazioni, ad oggi, non risultano essere state smentite;

- come si legge nella relazione del Dirigente dell’Ufficio Sport datata 10.10.2019, negli anni passati c’è stata una fitta corrispondenza fra la Rari Nantes Benevento ssd a rl, società che aveva in gestione l’impianto, e l’Ufficio Sport del Comune di Benevento, e tra quest’ultimo ed i settori Patrimonio ed Avvocatura. La corrispondenza riguardava, fra l’altro, la richiesta di rimborso per opere eseguite o da eseguirsi nell’impianto ed il pagamento dei canoni scaduti;

- con nota prot. n.58645 del 25.6.2019 il Servizio Patrimonio comunicò che la morosità della suddetta società era pari ad €.18.158,24, con somme non pagate risalenti fin dall’anno 2015;

- con nota prot. n.62221 del 5.7.2019 l’Ufficio Sport rilevò, fra le altre cose, quanto segue: “la concessione risulta essere abbondantemente scaduta per cui la permanenza di Codesta Associazione nell’impianto comunale è da considerarsi sine titulo”; “mancato rispetto degli artt. 4 e 8 della convenzione Rep. n. 10088/2001, sia pure abbondantemente scaduta”; “morosità comunicata dal Servizio Patrimonio con nota prot. n.58645 del 25.6.2019 pari ad €.18.158,24”;

- con la stessa nota del 5.7.2019, quindi, fu dichiarata la decadenza del concessionario con effetto immediato e furono onerati il Servizio Patrimonio e l’Avvocatura, ciascuno per quanto di competenza, di porre in essere le azioni idonee a consentire all’Ente di rientrare immediatamente in possesso dell’immobile;

considerato che

- la situazione di presunto mancato pagamento dei canoni per l’occupazione dell’impianto in questione e la conseguente risoluzione della convenzione per la gestione dello stesso risalirebbero a vari anni fa, avendo origine la morosità nel 2015 ed avendo l’Ufficio Sport dichiarato la decadenza del concessionario a luglio 2019;

- dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’Assessore al Patrimonio si apprende che, dopo circa tre anni dalla dichiarazione di decadenza, sussisterebbe ancora la morosità e non sono state poste in essere azioni concrete per riottenere il possesso della struttura;

- la Commissione Consiliare Sport sta lavorando alla stesura del “Regolamento per l’affidamento in uso e in concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Benevento”, che dovrà essere poi approvato dal Consiglio Comunale;

chiedono

al Sindaco ed all’Assessore al Patrimonio, ciascuno secondo le proprie competenze e le proprie deleghe, di sapere:

- a che titolo è stata occupata e gestita la piscina comunale sita al Rione Capodimonte dal luglio 2019 all’attualità;

- quali azioni sono state poste in essere negli ultimi tre anni per risolvere la situazione;

- per quali motivi non si è proceduto in questi anni a porre in essere le procedure finalizzate al rilascio immediato dell’impianto, come richiesto già nel luglio del 2019 dall’Ufficio Sport;

- a quanto ammonta all’attualità la presunta somma totale dovuta dalla società che ancora oggi occupa la struttura, con richiesta di indicazione delle singole voci che la hanno determinata;

- in che modo si intende risolvere la situazione, in particolare riguardo al recupero delle somme dovute per canoni scaduti.