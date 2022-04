Direzione di Città Spettacolo, ‘ApB’ chiede convocazione dirigente Cultura Alternativa per Benevento: eccessivamente restrittivi i requisiti necessari a partecipare al bando

I consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ hanno richiesto ufficialmente la convocazione nella competente commissione del dirigente alla Cultura Gennaro Santamaria. La richiesta è volta a ottenere chiarimenti in merito al bando emanato da palazzo Mosti per l’incarico – con durata triennale – di direttore artistico di Benevento Città Spettacolo e altre manifestazioni organizzate dal Comune. In particolare, ‘ApB’ ritiene eccessivamente restrittivi i requisiti necessari a partecipare al bando, fattispecie che di fatto esclude a prescindere numerose e qualificate professionalità del settore. Forti perplessità - scrivono ancora i consiglieri- sussistono anche sulle modalità di liquidazione dei compensi previste nel bando.