Nucleo Valutazione, nominati Razzano, Trusio e Cerbone La scelta del sindaco Clemente Mastella

Sono tre componenti i componenti scelti dal sindaco Clemente Mastella per il nucleo di valutazione all’interno della rosa dei nomi dell’avviso pubblico, "laddove - si precisa - non esistano cause ostative all’assunzione in carica".

Si tratta di Giovanna Razzano, Luigi Trusio e Mario Cerbone.

Giovanna Razzano: commercialista, presidente del collegio sindacale, esperienza in contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci, revisore contabile presso SpA direttore generale SpA di medie dimensioni; Luigi Trusio: laurea in giurisprudenza, giornalista, amministratore Comune di Benevento, Arlas Campania, co-progettazione modelli di valutazione, direttore responsabile rivista tecnico scientifica Autorità di Bacino;

Mario Cerbone: avvocato prof. seconda fascia. Docente formatore su “Rapporto dirigenza / politica, misurazione e valutazione delle performance e responsabilità dei dirigenti nell’ambito del corso di formazione OIV 2022 Università degli Studi di Benevento. Docente nel Master universitario di secondo livello “Manager nelle Amministrazioni Pubbliche”. Docenza su “Le regole sul ciclo della performance nelle Amministrazioni Pubbliche. Le funzioni dell’organismo indipendente di valutazione“.