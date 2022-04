Petrone: "A Roma cade pino e ferisce persone: serve riflessione seria" La presidente della commissione Ambiente: "26 pini in categoria D vanno sostituiti"

"Il grave fatto di cronaca avvenuto ieri pomeriggio in Villa Borghese a Roma, dove due donne sono state gravemente ferite dalla caduta di un pino e una di loro versa in condizioni serie al Policlinico Umberto I, impongono una riflessione seria e soprattutto libera da pregiudizi anche sulle decisioni che l'amministrazione comunale è chiamata a prendere sulle alberature di viale Atlantici". Così in una nota la presidente della commissione Ambiente a Palazzo Mosti Luisa Petrone. "Episodi come quello avvenuto nella Capitale e come altri facilmente reperibili dalle agenzie d'informazione, dimostrano che quando in gioco c'è la vita delle persone l'ostilità pregiudiziale deve cedere il passo alla saggezza e al realismo oltre che alle risultanze tecnico-strumentali”, prosegue Petrone. “Per questo motivo la maggioranza, anche nella commissione Ambiente, sosterrà convintamente l'azione dell'amministrazione. Del resto una recente interlocuzione con Soprintendenza e Regione ha sancito come alcune scelte siano ormai indispensabili. A cominciare dalla sostituzione di 26 pini di categoria D che costituiscono un reale pericolo per le persone. A guidare Le azioni che l’Amministrazione vorrà e dovrà mettere in campo saranno solo il buon senso e le evidenze tecnico scientifiche”, chiude la Presidente della Commissione Ambiente a Palazzo Mosti.