Agostinelli: "Nomine dirigenti? No, Razzano si era dimessa" Il segretario provinciale di Noi di Centro: "Lei e Mauro rappresentano professionalità sannita"

Carmine Agostinelli, segretario provinciale di Noi Centro, precisa che Giovanna Razzano non é più vice segretario del partito avendo rassegnato le sue dimissioni già il 29 marzo u.s..

Il nuovo vicesegretario, già nominato, è infatti Carlo Della Peruta che come la dimissionaria Razzano saprà rappresentare egregiamente il nostro partito.

In ogni caso, senza spirito polemico, voglio precisare che le nomine di Mauro e Razzano costituiscono - contrariamente a quanto dichiarato da qualcuno - il riconoscimento di note professionalità del Sannio, ricordando come altri partiti nella provincia beneventana hanno in passato calato responsabili e rappresentanti provenienti da altre città campane.