Conservatorio. Tar sospende nomina di Rossi a presidente Oggi la conferenza stampa di Antonio Verga, che aveva presentato il ricorso

Primo round a Verga. Il Tar Campania, infatti, ha accolto il ricorso presentato dal presidente del Conservatorio di Benevento contro la nomina a presidente di Antonio Rossi, da parte del Mur.

Scelta da rifare però, entro il 30 aprile, vista la sospensiva della nomina. E intanto Verga indice una conferenza stampa per oggi, per discutere della questione: “Questo pomeriggio alle 16.00 negli uffici della presidenza del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento in via Mario La Vipera è in programma la conferenza stampa del presidente Antonio Verga per illustrare i contenuti dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo della Campania pubblicato questa mattina, lunedì 4 aprile”.