Caso Pini, consiglieri maggioranza: "Petrone? Si dimettano pseudo ambientalisti" In difesa della presidente: "Capaci di minimizzare un grave episodio di cronaca"

"Gli scomposti attacchi riservati al presidente della Commissione Ambiente Luisa Petrone sono l'ennesima dimostrazione di come questi fantomatici comitati per i pini siano stati contagiati dai temibili virus del protagonismo mediatico e del fanatismo intransigente". Così in una nota i consiglieri di maggioranza della Commissione Ambiente esprimono solidarietà politica e rinnovano fiducia alla presidente Petrone. "Si dimettano loro da questo integralismo pseudoecologista. Dismettano i toni da ultras e imparino le forme del dialogo civile. Fino ad allora ogni interlocuzione è e sarà impossibile. Sono stati capaci di minimizzare un grave episodio di cronaca, di smentire quanto riportato dalla principale agenzia d'informazione italiana (è stata l'Ansa a parlare di pino nel citare l'episodio di Villa Borghese) e di mostrare ancora una volta che sono guidati dall'odio politico e non dalla reale volontà di tutelare le alberature. L' amministrazione e la maggioranza, come ribadito dal Sindaco Mastella, agiranno per coniugare la sicurezza delle persone con la qualità estetica, concordando le scelte con gli organi preposti come Soprintendenza e Regione. La presidente della Commissione Ambiente resta saldamente al suo posto, ovviamente".