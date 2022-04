Farese: "Pini: il taglio che andrebbe fatto è ad aggressività di alcuni" Il consigliere: "Chiunque manifesta pensiero diverso dal loro finisce sotto fuoco di fila"

“L’aggressività mediatica di alcuni pseudo comitati ha raggiunto livelli imbarazzanti. Chiunque osi manifestare un pensiero diverso finisce sotto il fuoco di fila di questi novelli censori. Peccato che l’autorevolezza delle argomentazioni sia talmente scarsa da non scalfire nemmeno il bersaglio di turno”. Lo dichiara Francesco Farese, consigliere comunale del gruppo Noi Campani che prosegue: “L’azione messa in campo dall’Amministrazione Comunale per la sostituzione di 26 pini e per la verifica delle condizioni di sicurezza di tutti gli alberi trova piena condivisione dalla maggioranza del Consiglio Comunale, così come emerso nel corso dell’ultima seduta svoltasi sull'argomento. Il sostegno all’operato dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e della presidente della commissione Ambiente Luisa Petrone pertanto è totale, poiché frutto di una visione amministrativa comune. Ci dispiace deludere chi, caduto nell’oblio dell’autoreferenzialità, ha etichettato l’Amministrazione eletta dai cittadini quale “regime”. Le scelte amministrative sono infatti frutto di un processo di confronto e condivise dai consiglieri e dalla Giunta con la guida del sindaco Clemente Mastella.

La consigliera Petrone nel suo intervento aveva semplicemente invitato ad una riflessione seria e libera da pregiudizi. Tanto è bastato per essere bollata quale persona non dotata di buon senso, priva di cultura, incapace di comprendere ciò che legge, nonché serva… Lasciamo quindi ai cittadini il giudizio sulle condotte di ciascuno!

Stiano sereni i cosiddetti comitati – conclude Farese - continueremo ad operare guidati da buon senso e da evidenze tecnico-scientifiche. L’unico agognato taglio che intendiamo realizzare, questo sì con abbattimento totale indiscriminato e senza sostituzione, è alla tracotanza, all’aggressività ed agli insulti seriali di taluni soggetti”.