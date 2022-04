Atto aziendale, Perifano chiede accesso agli atti Il leader di Alternativa per Benevento: "Giusto che cittadini conoscano i contenuti del documento"

Il portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ in Consiglio Comunale Luigi Diego Perifano ha protocollato questa mattina una richiesta di accesso agli atti per avere copia del verbale relativo all’incontro svoltosi tra il Sindaco di Benevento ed il Direttore Generale dell’A.O San Pio, avente ad oggetto l’esame dell’Atto Aziendale del San Pio.

“Così come emerso ieri nel corso del question time in riferimento ad una dichiarazione ufficiale resa dall’assessore alla Sanitò Alessandro Rosa nello scorso dicembre, l’Atto Aziendale del ‘San Pio’ è stato discusso nel corso di un incontro tra il sindaco di Benevento e il Direttore Generale della struttura ospedaliera. Non trattandosi, evidentemente, di riunione a carattere privato, considerata la rilevanza dell’atto in questione, ho chiesto copia del verbale della riunione. L’Atto Aziendale, infatti, riguarda la programmazione e l’organizzazione del principale nosocomio del capoluogo: ritengo dunque giusto e opportuno che l’opinione pubblica sia messa a conoscenza delle eventuali osservazioni rilevate dal Sindaco oppure delle ragioni che ne hanno motivato la condivisione”.