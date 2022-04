Un anno dalla scomparsa di Ricci: il ricordo della Provincia "Esercitò funzione di presidente con dignità, trasparenza, onore e umanità"

Ad ormai un anno dalla scomparsa prematura del Presidente emerito della Provincia di Benevento Claudio Ricci, il Presidente facente funzioni, Nino Lombardi, ed il Consiglio Provinciale tutto hanno voluto ricordarne la figura e l’opera.

«Claudio Ricci», hanno affermato in una dichiarazione congiunta Presidente e Consiglieri, «ha esercitato la funzione di Presidente con dignità, trasparenza, onore ed umanità tra il 2015 e il 2018 in un momento assai delicato per la vita istituzionale della Rocca dei Rettori a seguito della riforma del Testo Unico sugli Enti Locali, con quanto ne é derivato per le competenze istituzionali, i ruoli organici del personale, le dotazioni finanziarie e la capacità investimenti per opere pubbliche. A fronte di tutto ciò e di alcune devastanti emergenze che investirono l’area sannita, Ricci sempre seppe difenderla, rappresentandone in tutte le sedi istituzionali esigenze, necessità, bisogni, e comunque realizzando, nonostante le difficoltà, numerose opere pubbliche tra le quali: la ricostruzione dei ponti sulle strade provinciali distrutti dall’alluvione del 2015. Di grande rilievo civile l’impegno profuso da Ricci per la salvaguardia della Rete Museale della Provincia a tutela della cultura, della storia e della identità locali».